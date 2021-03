Fantozzi: “Covid19, bene provvedimenti condivisi per la Piana”

I Comuni della Piana di Lucca fanno fronte comune contro il covid19 e il consigliere regionale di Fdi, Vittorio Fantozzi, è soddisfatto: “Solo provvedimenti condivisi potranno davvero essere efficaci nei comuni della Piana. Plaudo alla richiesta dei sindaci di Altopascio, Montecarlo e Porcari che hanno chiesto al Governatore Giani decisioni uniformi. Del resto, si tratta di territori attaccati gli uni agli altri con la popolazione che si sposta, per lavoro e affetti, in modo continuo nei tre comuni. Quindi, restrizioni o chiusure, delle scuole ad esempio, devono essere adottate in modo omogeneo”.