Vab Lucca, Antonio Cataneo eletto nuovo coordinatore

La Vab Lucca nelle scorse settimane ha rinnovato il suo consiglio direttivo.

L’elezione è avvenuta con il voto di tutti i soci aventi diritto che hanno partecipato in massa per il rinnovo del loro consiglio. Ad essere letti sono stati Antonio Cataneo, che ha assunto anche il ruolo di coordinatore, Angelo Monaco nominato vice coordinatore e responsabile Protezione civile, Claudia Fontana a ricoprire il ruolo di segretario, Leonardo Giovannoni responsabile antincendio Aib. A completare la nuova organizzazione sono stati nominati anche consiglieri delegati Daniele Massoni responsabile sede, Laura Del Chiaro tesoriere, Davide Morcone responsabile mezzi e Luca del Dotto responsabile attrezzature.

“Il rinnovo del consiglio direttivo arriva in un momento importante per l’associazione – dichiara Antonio Cataneo – visto che siamo ancora alle prese con la pandemia da Covid 19 era importante dare una nuova spinta la nostra Vab. Innanzitutto voglio ringraziare tutto il vecchio consiglio per il grande lavoro fatto fino ad oggi, nonché tutti i soci per l’immenso lavoro e contributo dato non solo per la lotta contro il Covid 19 ma anche per aver permesso di garantire tutti i servizi ordinari sia di protezione civile sia per la prevenzione e la lotta contro incendi boschivi”.

“Il lavoro che ci aspetta – conclude Cataneo – è un lavoro complesso ma affascinante e che ci vedrà impegnati ancora e con nuova forza in tutti i settori di competenza su tutto l’ambito provinciale in piena collaborazione sia con le altre associazioni che con gli enti pubblici. Per questo abbiamo già deciso di intraprendere l’acquisto di un nuovo mezzo di protezione civile e risistemare tutta la nostra sede di Sant’Andrea di Compito”.

Dunque la Vab Lucca c’è con ancora più voglia di prima e si mette a disposizione dei cittadini per perseguire il suo scopo primario del bene comune.