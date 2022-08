Aeroporto di Tassignano, il curatore fallimentare: “Nessun declassamento, potenziati i servizi all’utenza”

Non si fa attendere la replica del curatore fallimentare dell’aeroporto di Tassignano, dottor Mario Margara, alle affermazioni dei consiglieri regionale e comunale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e Matteo Petrini sul presunto declassamento dello scalo capannorese.

“Apprendiamo – dice Margara – che l’aeroporto di Lucca Tassignano sarebbe stato declassato nelle sue funzioni e che non sia un punto di riferimento importante nella lotta antincendio boschivo. Dispiace constatare che il comunicato stampa non tenga conto che l’aeroporto in questione ha potenziato i servizi all’utenza proprio in questi anni. In particolare, nell’ultimo periodo sono state migliorate la base e le infrastrutture di supporto per l’antincendio regionale e l’aeroporto è candidato come sede per la parte pratica del corso per la direzione aerea dell’antincendio nazionale tramite il comando dei vigili del fuoco di Lucca”.

“Inoltre, solo nell’ultimo mese – prosegue Margara – ha erogato oltre 14mila litri di carburante richiesti dai mezzi antincendio senza mai interrompere il servizio. Sarebbe interessante capire su quali basi si sia dichiarato il declassamento della struttura del quale la scrivente società non ha evidenza né documentale né sostanziale”.