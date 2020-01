Viareggio, mostra per il centenario del pittore e carrista Elios Lippi

Per il centenario dalla nascita del maestro pittore e carrista Elios Lippi, Comune di Viareggio e associazione culturale Terra di Viareggio ricorderanno la sua figura attraverso una mostra pittorica dal titolo Elios Lippi, un viareggino con i colori nel cuore.

La mostra, patrocinata da Fondazione Carnevale, Circolo filatelico Puccini e Carneval Darsena, sarà allestita nelle sale al piano terra di Villa Paolina dal 9 al 25 gennaio 2020. Il vernissage è giovedì (9 gennaio) alle 17,30.

L’occasione per rendere omaggio a uno straordinario viareggino, facendo un viaggio nel mondo della grafica di Lippi. Saranno visibili opere inedite grazie alla gentile concessione dei tanti amici che si sono resi disponibili per questo evento. Si potranno ammirare, inoltre, i suoi amati bozzetti per il Carnevale e un’ampia pagina dedicata al mondo delle cartoline, parte integrante del suo percorso artistico, compresa quella parte di Elios, meno nota, ovvero la passione per il cinema ed in particolare per il cortometraggio, divenendo pioniere della cinematografia in 8 e Super-8 mm nella Versilia degli anni 50.