Malore in mare per una ragazza di 14 anni: in ospedale

Ancora tanta paura per un malore in mare a Viareggio. L’episodio è accaduto intorno alle 17 davanti al Bagno Pinocchio a Città Giardino.

A sentirsi male è stata una ragazza di 14 anni, per cause al vaglio dei sanitari. Pronto l’intervento degli assistenti ai bagnanti che hanno portato la giovane a riva dove, poco dopo, sono arrivati medico e infermieri inviati dalla centrale unica del 118.

Inizialmente priva di sensi la ragazza è stata rianimata e condotta, in codice giallo e non in pericolo di vita, all’ospedale Versilia.