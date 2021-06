Nella Piana di Lucca vaccinato il 90% degli over 80. Sono quasi 60 mila le prime dosi somministrate

Procede a ritmo serrato la campagna di vaccinazione nell’azienda Usl Toscana nord ovest.

Nella Piana di Lucca le persone raggiunte sfiorano le 60 mila, con 59842 prime dosi somministrata e 35024 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose sale quindi al 45,4%. Le fasce d’età con la percentuale più alta sono gli over 80 con l’89,6% di persone vaccinate. Seguono quelle dai da 70 a 79 anni con l’86,3%, da 60 a 69 anni con il 75,3% e da 50 a 59 anni con il 41,5%.

In Valle del Serchio sono 16951 prime dosi somministrate e 10775 le persone che hanno completato il ciclo. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 49,3%. Le fasce d’età con la percentuale più alta sono gli over 80 con l’89,7% di anziani almeno in parte vaccinati. Seguono quelle da 70 a 79 anni con l’85,8%, da 60 a 69 anni con il 73,1% e da 50 a 59 anni con il 40%.

In Versilia superano la soglia delle 60 mila le persone vaccinate, con 61785 prime dosi e 36056 cicli completi. La percentuale di chi ha ricevuto almeno una dose sale quindi al 47,2%. Le fasce d’età con la percentuale più alta sono gli over 80 con il 91,5% di anziani vaccinati. A seguire ci sono poi le fasce da 70 a 79 anni con 86,7%; da 60 a 69 anni con il 77,1% e da 50 a 59 anni con il 42,6%.

A ieri (10 giugno) su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest le vaccinazioni effettuate erano 753861, di cui 517240 per prime dosi, tra ultraottantenni (94566), altre fasce d’età (245800), soggetti vulnerabili per patologia (71687), operatori sanitari e sociosanitari (35827), operatori scolastici (25589), caregiver di soggetti vulnerabili (14003) tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco (29768). Sono stati vaccinati 233.661 uomini e 283.578 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (10 giugno), apparteneva alla fascia 60-69 con 122751; subito dopo la fascia 70-79 con 121893 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 85593; quindi la fascia 50-59 con 73278 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 49361; fascia 30-39 con 24478; la fascia oltre i 90 anni con 20373; la fascia 20-29 con 15952; nettamente ultima la fascia 0-19 con 3561 vaccinati.