Nuovi tamponi gratis per l’accesso scolastico: si possono effettuare in farmacia

Già da questa mattina le farmacie sono state riconosciute e autorizzate dalla Regione Toscana ad effettuare anche i nuovi tamponi gratuiti relativi all’accesso scolastico.

Ad annunciarlo sono il presidente dell’associazione farmacisti Lucca Elio Rossi e il vicepresidente Massimo Betti.

“Le farmacie – dicono – sempre in prima linea per i tamponi rapidi, per il green pass, molte come centro vaccinazioni, sono state un costante riferimento e un sostegno ai cittadini durante questa emergenza che perdura ormai da due anni. Tutto questo senza venire mai meno al loro ruolo fondamentale di distribuzione del farmaco e dei consigli relativi al loro corretto utilizzo, insieme a tutti i prodotti per la salute e il benessere. La capillarità delle farmacie, gli orari elastici, il personale laureato e qualificato, mai come oggi hanno reso onore ai dati Istat che le collocano al primo posto nel gradimento degli italiani“.