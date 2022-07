Escursionista si ferisce alla caviglia, arriva l’elisoccorso

Dissavventura intorno all’una di oggi (19 luglio) per una coppia di turisti belgi in escursione sul lato lucchese del Monte Nona, precisamente sul sentiero 109 che dalla Foce delle Porchette porta al Callare del Matanna.

Una donna, a un certo punto del cammino, è inciampata ed ha subito un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire.

Il soccorso si è attivato subito e sul posto è stato fatto intervenire l’elisoccorso Pegaso in quanto la zona, semiboscosa, era impervia e difficile da raggiungere per le vie di terra da soccorso alpino e vigili del fuoco.

Sul posto si è immediatamente portato l’elisoccorso Pegaso 3 che ha provveduto a sbarcare il tecnico del soccorso alpino e il personale sanitario, che ha prestato i primi soccorsi all’escursionista. Nel frattempo la squadra a terra si era portata alla piazzola di Gioviano, pronta ad essere imbarcata nel caso fosse stato necessario altro personale. L’operazione è stata conclusa in autonomia da Pegaso 3.

Anche nella serata di sabato si è verificato un problema. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti alle 23,45 sulla strada provinciale 37 poco prima del ristorante pizzeria Il Laghetto nel comune di Fabbriche di Vergemoli per un ragazzo caduto nel greto di un immisario del lago artificiale di Turrite Cava. La siccità lo ha salvato dato che per cause ancora da accettare il motociclista ha urtato il muretto del ponte che come un trampolino lo ha catapultato 6 metri più in basso e facendo rimanere la moto a cavallo del muretto. Solitamente la zona dove il ragazzo è caduto è allagata mentre la siccità di questa stagione ha offerto allo sventurato, ma allo stesso tempo fortunato, motociclista un terreno morbido dovuto alla melma del lago.

I vigili del fuoco si sono calati mentre il personale del 118 ha utilizzato una strada alternativa. Arrivati sul target si è lavorato di concerto per stabilizzare il ragazzo e poi successivamente portarlo a braccia attraverso il fiume verso l’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Lucca. Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri, il 118, la Misericordia del Barghigiano e l’automedica.