Fiamme in un appartamento di via IV novembre a Viareggio

Come se non bastassero gli incendi a Massarosa in serata un episodio ha interessato anche un appartamento di via IV novembre a Viareggio.

Una casa al secondo piano è andata a fuoco e le fiamme sono apparse dalla finestra verso la strada. Fortunatamente gli occupanti dell’abitazione si sono messi in salvo e non vi è stato bisogno di un intervento sanitario, nonostante l’arrivo sul posto dell’ambulanza.

Tanta paura, comunque, per l’incendio che ha fatto vedere alte fiamme lambire il tetto della casa. I vigili del fuoco hanno prima spento l’incendio, quindi messo in sicurezza la casa che, momentaneamente, è inagibile.