Maltempo, ancora 1800 utenti senza corrente elettrica in provincia di Lucca

Diversi i danni alle linee elettriche in tutta Toscana, causati dai forti temporali di questa mattina (18 agosto). Danni che non hanno risparmiato la provincia di Lucca, dove diverse zone sono rimaste e sono tutt’ora senza corrente elettrica. Tra queste Farneta, Santa Maria a Colle, Picciorana, a macchia di leopardo in Valle del Serchio e in alcune frazioni di Altopascio per un totale di circa 1800 clienti Enel, alle 15 ancora senza luce.

“Enel fa sapere di essere al lavoro per ripristinare la normalità, e che sta intervenendo caso per caso – assicura il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini -. A questo proposito, è importante segnalare i guasti all’azienda stessa, contattando il numero: 803 500. Va indicato il codice Pod presente nella bolletta”.