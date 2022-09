Si infortuna nel bosco a cercare funghi, soccorso notturno per un 80enne

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana.

In appoggio della centrale gli addetti stanno intervenendo a Sant’Anastasio, frazione del comuine di Piazza al Serchio, in supporto al 118. L’oggetto dell’intervento è il recupero di un anziano di 80 anni, infortunato mentre cercava funghi in una zona impervia.

Dopo la localizzazione è necessario, infatti, raggiungere l’anziano per poi condurlo in una zona dove può essere portato il soccorso sanitario.