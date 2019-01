Mercoledì con allerta neve in tutta la provincia

Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con probabili lievi accumuli. In questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura sul Valdarno inferiore, Lucchesia, entroterra pisano e livornese. Peggioramento più consistente dalla seconda parte della mattinata a partire dalle zone occidentali, con nevicate a quote collinari, in estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni in serata e nottetempo con nevicate che tenderanno ad isolarsi sulle zone appenniniche. Quota neve generalmente attorno a 300 metri sul centro-nord della regione (localmente inferiori sulle zone appenniniche e sul fondovalle del Mugello, Casentino e Val Tiberina), attorno a 400-500 sul grossetano e rilievi dell'isola d'Elba.

“In Garfagnana – spiega Tommaso Torrigiani dalla sala meteo Lamma – a partire dalla mattina ci saranno alcune precipitazioni nevose che possono arrivare anche fino al piano. Dal pomeriggio e poi per tutta la serata di domani le piogge attenueranno il rischio di accumulo. Il rischio di deposito è escluso dalla città di Lucca, mentre c'è la probabilità di vedere innevate zone come quella di Aulla. Saranno comunque imbiancate di circa 5 centimetri che non dovrebbero causare grossi danni”. “L'allerta di domani è sicuramente più significativa di quelle dei giorni scorsi – continua il previsore – ma comunque sono fenomeni che rientrano nella norma stagionale, non stiamo assistendo ad un clima stravolto. In serata, i fenomeni nevosi persisteranno solo sulle zone ad almeno 600 metri di quota e su quelle appenniniche”.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.