Ciak, si gira: corso gratuito per studenti delle scuole superiori

Al via il corso di formazione legato al progetto Laboratorio Cinema. Il corso è completamente gratuito e si rivolge a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lucca. Le iscrizioni sono ancora aperte fno a esaurimento posti.

Il 27 gennaio nelle aule del polo Fermi-Giorgi si terrà la prima lezione del modulo Dall’idea alla messa in scena, un percorso della durata di venti ore, suddivise in sei incontri, che condurrà gli allievi a scoprire come un scrivere un flm.

Le lezioni affronteranno contenuti essenziali riguardanti la scrittura e la regia e prevederanno un laboratorio creativo in cui gli studenti si dedicheranno allo sviluppo di storie. A guidare questa prima parte del corso ci sarà Cristina Puccinelli, attrice per cinema, tv e teatro. Cristina ha lavorato tra gli altri con Gigi Proietti, Paolo Virzì, Luis Prieto. È regista e sceneggiatrice di corti, documentari, spot e videoclip vincitori di festival, presentati e venduti in Italia e all’estero. Direttrice artistica del Lucca Film Festival e Europa Cinema ha ideato vari corsi di formazione per il cinema.

Il secondo modulo, dedicato ai Professionisti sul set, si svolgerà nel mese di febbraio. I docenti Michele Saragoni e Matteo Castelli forniranno agli allievi le basi tecniche utili alla produzione di contenuti audiovisivi. Verranno presentati i vari ruoli che ruotano intorno alla produzione per poi approfondire le tecniche di registrazione video e audio.

Michele Saragoni è produttore esecutivo, fondatore di Odu Movies, casa di produzione che ha all’attivo circa ottanta produzioni provenienti principalmente da India e Cina. Matteo Castelli è direttore della fotografa con esperienza ventennale nel cinema e nella pubblicità. Mattia Talò, professionista esperto nella produzione di contenuti in animazione 3D e 2D, effetti speciali visivi e applicativi Webgl/Games, guiderà il terzo modulo dedicato alla Postproduzione, che si svolgerà tra febbraio e marzo. Mattia ha lavorato a flm, video musicali e numerose campagne adv con agenzie di comunicazione per brand internazionali e presenterà agli studenti gli strumenti base per il montaggio e le tecniche di produzione di effetti visivi.

Protagonisti del quarto e ultimo modulo saranno invece gli allievi stessi che, guidati da Cristina Puccinelli, si metteranno alla prova nella produzione di cortometraggi. I prodotti audiovisivi realizzati verranno presentati in un grande evento fnale.

Ad arricchire il progetto Laboratorio Cinema ci saranno visite in aziende tecniche dell’industria cinematografca e incontri con i talenti del mondo del cinema destinati ai partecipanti al corso. Il primo, di grande successo, si è tenuto il 20 dicembre e ha permesso agli studenti del polo Fermi-Giorgi di incontrare il regista Sydney Sibilia, autore della trilogia Smetto quando voglio.

Laboratorio Cinema è un progetto che il polo Fermi-Giorgi ha ideato e realizzato con il sostegno del Mibact e di Siae, nell’ambito del programma Per chi crea, patrocinato dal Comune di Capannori e svolto in collaborazione con Odu Movies, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo, Movie People Milano, K5600 Lighting.

Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.istitutofermi.it e scrivete a laboratoriodicinema2020@gmail.com