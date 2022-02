Ipotesi spalti delle Mura per il concerto di Blanco al Lucca Summer Festival

Sold out, tutto esaurito nel giro di due ore: gli 8mila biglietti per assistere al concerto di Blanco, in cartellone al Lucca Summer Festival il prossimo 21 luglio, sono andati letteralmente a ruba.

Numeri da record, che hanno spinto il patron della manifestazione, Mimmo D’Alessandro, a valutare di trasferire l’esibizione del vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo da piazza Napoleone agli spalti delle Mura, la location riservata ai big della kermesse, come in passato avvenuto per i Rolling Stones ed Ennio Morricone.

La decisione è attesa nelle prossime ore e permetterebbe di riaprire le vendite, rilanciando fino a 20mila o 30mila biglietti. Il cantante lombardo farà tappa in città con il suo tour Blu Celeste, dal titolo del suo album d’esordio già pluri-platinato