Sottopasso di piazzale Boccherini pronto, mancano soltanto le ultime finiture

Ormai è pronto. Mancano soltanto le rifiniture e gli ultimi passaggi burocratici. Con la fase 2 il nuovo sottopasso ciclopedonale di piazzale Boccherini sarà completato e finalmente aperto. I lavori hanno subito degli inevitabili ritardi dovuti non soltanto al maltempo, ma anche all’emergenza coronavirus.

Il cantiere non si è mai fermato del tutto nemmeno in questa fase, ma è stato necessario da parte della ditta assumere le doverose misure contro il contagio e i lavori, in alcune recenti fasi, sono proseguiti a ranghi ridotti. Adesso ormai manca veramente poco: l’ossatura è completa.

“Per aprire il sottopasso – ha spiegato l’assessore alle strade, Celestino Marchini – occorre fare l’asfalto natura, l’imbiancatura dei parapetti lato chiesa di S. Anna, seminare il prato nelle ultime due aiuole, portare via gli ultimi cumuli di materiale del vecchio bypass e riseminarlo, l’allaccio della corrente da parte dell’Enel, il collaudo finale e relative pratiche burocratiche”.

In questa fase si è lavorato infatti anche a smantellare il bypass che era stato realizzato sugli spalti per evitare l’interruzione della circolazione sui viali durante i lavori di scavo del sottopasso.