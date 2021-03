Coima: “Ex Manifattura, non c’è alcun progetto definitivo”

Non c’è alcun progetto definitivo firmato Coima per l’ex Manifattura sud. A dirlo è la stessa società, smentendo quanto invece sostenuto da parte dell’opposizione in consiglio comunale.

Coima, in particolare, spiega di aver semplicemente lanciato una concertazione privatistica per selezionare l’impresa con la quale, in caso di bando pubblico da parte del Comune, potrà presentarsi. “Rispetto a quanto emerso sui media su una presunta gara d’appalto per la realizzazione dei lavori per il progetto Manifattura, si precisa – spiega Coima – che la partecipazione all’eventuale bando pubblico del Comune sul project financing prevede la composizione di un raggruppamento rappresentato, oltre che dagli attuali proponenti, anche da un’impresa esecutrice delle opere con i necessari requisiti di legge. A tal fine, coerentemente con le norme in materia di project Financing, il proponente ha lanciato una concertazione totalmente privatistica per la selezione dell’impresa”.

“Per quanto riguarda lo stato del progetto, al momento sono stati realizzati esclusivamente gli approfondimenti al progetto di fattibilità richiesti dal Comune, ma allo stato attuale non è stato prodotto alcun progetto definitivo, come erroneamente è stato definito attraverso alcune dichiarazioni apparse sui media. A seguito dell’eventuale pubblicazione del bando da parte del Comune, Coima Sgr avvierà un concorso privato di architettura con la previsione di una fase di consultazione della città a conclusione della quale, in caso di aggiudicazione della gara a evidenza pubblica, sarà predisposta la proposta di piano attuativo”.