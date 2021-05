Affidati i lavori per il parcheggio della primaria monsignor Guidi di Antraccoli

Sono stati affidati i lavori per l’esecuzione del nuovo parcheggio della scuola primaria monsignor Guidi di Antraccoli, che potranno così partire entro fine mese.

“Sono molto contento – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini – perchè era un’opera attesa da tanto tempo, sopratutto dopo che la pista ciclabile della Francigena Lucca-Capannori aveva ristretto la carreggiata di via Paladini, rendendo così difficoltosa la sosta temporanea delle auto necessaria per accompagnare i bambini e le bambine a scuola. Un disagio notevole sia per i genitori che per i residenti della zona che finalmente potrà essere risolto”.

“E sarà anche un’occasione di riqualificazione di tutto lo spazio circostante – conclude – visto che la realizzazione del parcheggio sarà accompagnata dalla sistemazione di tutta l’area verde a nord della primaria, con nuovi alberi, attrezzature, giochi e percorsi in terra battuta. Un’altra piccola grande opera che migliora la vivibilità delle nostre frazioni”.