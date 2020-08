I vaporizzatori oggi

Che cos’è un vaporizzatore?

In poche parole, un vaporizzatore è un dispositivo che viene utilizzato per riscaldare certe sostanze, al punto in cui i suoi componenti attivi bollono e producono vapore. Questo vapore viene inalato per trasportare questi componenti nel flusso sanguigno attraverso gli alveoli polmonari. È un processo diverso dal fumo, che si basa sulla combustione.

Oggi, i vaporizzatori più comuni sono piccoli dispositivi elettronici, ma non è sempre stato così. I calici a vapore e i narghilè giamaicani sono una sorta di “vaporizzatori” tradizionali. In www.vaporizzatore.net ci stanno i migliori e più moderni vaporizzatori.

Funzionamento

I vaporizzatori riscaldano il loro contenuto in due modi: per conduzione e per convezione. Esistono molti tipi di vaporizzatori sul mercato secondo il loro funzionamento; quindi raggrupparli in base al loro meccanismo di riscaldamento ti aiuterà a decidere quale modello è meglio per te.

Il riscaldamento a conduzione è un concetto molto semplice. Viene prodotto riscaldando il contenuto per contatto diretto con la fonte di calore. Questa forma di riscaldamento si traduce in un processo più veloce e colpi più intensi, ma corri il rischio di bruciare l’erba.

Il vapore a convezione funziona in modo simile ai forni a convezione, utilizzando aria calda o vapore per riscaldare indirettamente l’erba o l’olio. Questo produce un riscaldamento più uniforme della sostanza. Le serpentine di riscaldamento sono in una camera separata. A volte questi vaporizzatori includono anche mini ventilatori per far circolare l’aria calda.

I vaporizzatori ibridi utilizzano elementi riscaldanti sia a conduzione che a convezione. Cioè, sono dispositivi con un sistema di riscaldamento simile a quello di un dispositivo a convezione, ma con una fonte di calore più vicina alla camera per erbe od oli.

Vantaggi dello spessore rispetto al fumo

Il tabacco è la principale causa di morte prevenibile in Spagna.

Secondo il Ministero della Salute, 60.000 persone muoiono ogni anno in Spagna a causa del fumo, 1.500 delle quali fumatori passivi.

A oggi in tutto il mondo non sono noti decessi attribuiti allo svapo.

Benefici alla salute:

Si evitano le sostanze tossiche e cancerogene contenute nel fumo di tabacco, sia per il fumatore che per chi lo circonda.

Smettendo d’inalare il monossido di carbonio e il catrame contenuti nel tabacco, migliorerai progressivamente la sensazione di annegamento del fumatore di fronte a qualsiasi sforzo fisico e migliorerai la capacità polmonare, nonché l’ossigenazione della tua pelle.

Recupero dell’olfatto e del gusto.

Non ingrasserai: non avendo ansia per la mancanza di nicotina, non dovrai compensarla mangiando grandi quantità di cibo.

Vantaggi economici:

Risparmierai un sacco di soldi: aggiungendo l’attrezzatura iniziale, oltre ai materiali di consumo e ai liquidi, la differenza di prezzo con il tabacco tradizionale è abissale.

Vantaggi sociali:

Non ci sono odori sgradevoli: non c’è odore di tabacco né sui vestiti, né nelle stanze né sui capelli. Dimentica i posacenere pieni di mozziconi di sigaretta e macchie di cenere.

Migliorerà il tuo alito e l’ingiallimento di denti e dita.

La tua pelle apprezzerà il cambiamento in quanto è molto più ossigenata e priva di CO nel sangue.

Vape dove prima non si poteva fumare: mantenendo le leggi attuali e le regole di cortesia, che consigliamo vivamente, è possibile svapare nella maggior parte dei luoghi ed è socialmente accettato.

Tipi di vaporizzatori

Oltre al sistema di riscaldamento, i vaporizzatori possono essere suddivisi anche in base alle dimensioni e alle funzioni. Sono disponibili diverse opzioni, poiché alcuni dispositivi sono più adatti a persone diverse rispetto ad altre, quindi qui ti offriamo una guida ai migliori tipi di vaporizzatori

Vaporizzatori da tavolo

I vaporizzatori da tavolo non sono progettati per essere portatili, allo stesso modo in cui un computer desktop non può essere portato fuori di casa. Si siedono su un tavolo o su un’altra superficie sicura e sono spesso grandi e potenti. Con questi vaporizzatori, il vapore viene solitamente rilasciato in un palloncino o in una borsa che si trova sopra il dispositivo e viene inalato attraverso un boccaglio. Questi palloncini possono contenere abbastanza vapore per circa otto ore e di solito riscaldano il contenuto in modo uniforme.

Vaporizzatori portatili

Questi dispositivi sono mobili. Discreti, facili da usare, con potenti sistemi di riscaldamento e controlli di temperatura regolabili, questi vaporizzatori sono la perfetta via di mezzo tra i vaporizzatori da tavolo e quelli a penna. Questi dispositivi possono essere portati fuori casa, ma sono ideali anche per svapare nel comfort della tua casa. Le sue dimensioni sono anche a metà tra i modelli desktop giganti e i modelli di penne super discreti.

Vaporizzatori a sfera

I vaporizzatori a penna sono dispositivi portatili più piccoli ed eleganti. Sembrano penne e funzionano premendo un pulsante. Sono costituiti da tre parti: una fotocamera, una batteria e una fonte di calore. Inoltre, impiegano solo pochi secondi per riscaldarsi e molti di loro sono dotati di controlli della temperatura predefiniti. Questi vaporizzatori sono molto pratici e spesso poco costosi e possono essere riutilizzabili o monouso.

Ma non tutti i vaporizzatori funzionano con erbe e concentrati. I fiori e gli estratti di cannabis hanno requisiti di riscaldamento diversi e possono distruggere un vaporizzatore non compatibile con la sostanza scelta. Prima di acquistare un vaporizzatore, assicurati di ricercarlo accuratamente. Alcuni di quelli più sofisticati hanno un sistema di riscaldamento ibrido che funziona con erbe e concentrati, ma di solito sono molto costosi.