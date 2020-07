Linea ferroviaria Lucca-Firenze, Montemagni (Lega): “Tempi di percorrenza troppo elevati”

Alcuni cittadini lamentano le continue difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la tempistica, a raggiungere Firenze in treno da Lucca. Sulla questione è intervenuto la capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni: “Tanto per cambiare – afferma – lavoratori e turisti sono alle prese con non pochi problemi di spostamento dovendo utilizzare la rete ferroviaria. In diversi si lamentano per i tempi di percorrenza davvero elevati per raggiungere Firenze da Lucca; un vero e proprio terno al lotto, confidando che non ci siano ulteriori intoppi, tali da rendere ancora più tormentato il viaggio”.

“Anche il prolungato stop ai treni – continua Montemagni -, fra le stazioni di Pistoia e Montecatini Terme, con servizio sostitutivo tramite autobus, rende ancora più complesso arrivare nel capoluogo regionale e pure l’opzione di passare da Pisa non è, talvolta, priva d’incognite. A proposito dei citati vacanzieri – conclude – sarebbe auspicabile, come espressamente chiesto da un’associazione di pendolari dell’area Toscana nord-ovest, incrementare il servizio su ferro in Garfagnana, agevolando in tal modo l’importante settore turistico che ne trarrebbe indubbio vantaggio”.