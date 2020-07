Consiglio, da Fabio Barsanti “segatura e catene” per la maggioranza

Raccomandazione ‘scenografica’ del consigliere Fabio Barsanti durante il consiglio comunale di questa sera (28 luglio).

“Questa sera mi sentivo generoso – ha detto il consigliere – e ho fatto un paio di regali a sindaco e maggioranza: ho portato un po’ di segatura al sindaco Alessandro Tambellini, al vicesindaco Lemucchi e ai consiglieri Olivati e Giannini, come segno tangibile di quello che è il lascito del loro operato sul quartiere di San Concordio, dove, fregandosene di quanto dichiarato e firmato di fronte ai cittadini, lo scorso venerdì hanno fatto accendere le motoseghe di prima mattina tagliando un acero e due cedri del Libano”:

“Ho donato poi una catena, sempre al sindaco – ha detto – in modo che possa dare seguito concreto alle sue dichiarazioni del dicembre 2018, quando dichiarò che si sarebbe incatenato al ministero qualora non trovasse sblocco il progetto del raddoppio della linea ferroviaria Pescia-Lucca. Progetto che non è stato inserito nel decreto semplificazione del governo ed è stato richiesto anche oggi da Confindustria. Il primo cittadino potrà passare così dalle parole ai fatti”.