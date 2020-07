Risorse Ue, Sinistra Con: “Dalla scuola all’agricoltura, è tempo di agire”

“Le risorse stanziate dall’Unione europea per aprire dopo la pandemia una fase completamente nuova sono senza precedenti. E davvero storica è la decisione di raccoglierle facendo ricorso al debito comune e di cominciare a creare un fisco europeo”.

Così Sinistra Con, soggetto politico locale attivo in lucchesia, impegnato a confrontarsi con le novità richieste. Ed a cercare anche di dare il proprio piccolo, concreto contributo.

“L’Italia – si legge nella nota – è il Paese che può beneficiare più di tutti di questa straordinaria novità, ma siamo già in ritardo nel dibattito e nelle scelte necessarie per essere in grado di utilizzare queste ingenti risorse. Occorre aprire subito una fase di confronto, proposte e decisioni completamente nuova. Smettendo di guardare indietro ad un mondo che la pandemia ci impone di superare ed a polemiche politiche puramente elettoralistiche.

“Le città ed i territori – continua Sinistra Con – devono essere pienamente coinvolti in questi nuovi processi da costruire. Pensiamo che sia necessario scegliere, prima di tutto, una priorità assoluta: il lavoro. Buono, stabile, pulito, utile per tutti, con un’attenzione particolare ai giovani e alle donne. Lavoro che può e deve venire prima di tutto da una vera svolta ambientale nelle politiche pubbliche”.

“Come peraltro chiede di fare l’Unione europea insieme alle scelte decisive che devono essere compiute a livello nazionale e regionale, Sinistra Con pensa che anche i Comuni devono portare un contributo importante. E che sia fondamentale farlo coordinando proposte ed impegno a livello sovracomunale. Ed è questa la prima scelta strategica che Sinistra con sollecita ai Comuni di Lucca e della Piana. Per riprendere i felici slogan di alcune organizzazioni giovanili: è tempo di pensare; è tempo di disegnare il futuro che vogliano; è tempo di agire”.

“Nel merito – si legge – proponiamo 5 ambiti prioritari dove indirizzare i progetti e gli investimenti necessari per creare nuovo lavoro: affrontare il grande tema della estrema fragiltà del territorio lucchese per risolvere i problemi della sicurezza dell’assetto idrogeologico e per ripristinare l’utilizzo di canali e fossi per un pieno utilizzo agricolo; cogliere al meglio i recenti provvedimenti nazionali in materia di efficientamento energetico e sostenibilità sismica degli edifici (ecobonus 110 per cento) e del bonus facciate, che puntano tutto sul recupero del patrimonio edilizio esistente, senza nuovo consumo di suolo, anche per contribuire in misura importante alla ripresa del settore edile e assieme a produrre risparmio emergetico e migliorare la qualità della vita e la bellezza dei nostri centri storici; sostenere a livello regionale e nazionale il completamento del raddoppio della ferrovia fino a Viareggio e destinare risorse, secondo le indicazioni del Piano urbano della mobilità.

E ancora: “Sostenibile (Pums), per la riqualificazione delle piccole stazioni e l’utilizzo delle linee ferroviarie locali come metropolitana di superficie; investire sulla scuola, con un forte miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali, favorendo l’accessibilità per tutti degli strumenti didattici innovativi e l’ampliamento e la qualificazione del personale; in ambito sanitario, puntare con decisione al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e del personale dedicato ai servizi socio-sanitari territoriali”.

“Oltre che sostenere a livello nazionale e regionale queste priorità findamentali anche per il nostro

territorio – conclude Sinistra Con – chiediamo che i Comuni investino subito il massimo delle risorse umane e finanziarie proprie disponibili per predisporre i piani ed i progetti necessari per spendere presto e bene le risorse che saranno disponibili nei prossimi anni”.