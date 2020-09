Contributi a fondo perduto, nuovo bando in arrivo

Idea Service Srl, società di consulenza del territorio, attualmente in prima linea per affiancare i propri clienti nella importante iniziativa del SuperBonus 110% non dimentica la sua natura di consulente aziendale per le fideiussioni e la finanza agevolata e segnala alla clientela ed ai lettori tre importanti iniziative della Regione Toscana finalizzate a fornire contributi a fondo perduto alle aziende della Regione.

Finanziamenti per start up innovative, per favorire la digitalizzazione aziendale e soprattutto per incentivare gli investimenti nelle imprese.

Proprio quest’ultimo bando di prossima apertura favorisce gli investimenti in beni materiali ed immateriali compresi gli immobili, macchinari ed anche beni mobili. Il contributo a fondo perduto sarà al minimo del 40% per investimenti che vanno da 20.000 euro a 200.000 euro. Una opportunità da non perdere per rilanciare la propria azienda e fortificarla in questi difficili mesi del 2020.

Idea Service Srl rimane a fianco dei clienti e delle imprese per approfondire tutte le opportunità che offre la finanza agevolata ed il SuperBonus 110, opportunità che, con l’auspicato arrivo dei Recovery Fund, possano consolidarsi e moltiplicarsi nei prossimi mesi ed anni.