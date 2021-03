Roberto Orlando (Virtus Lucca) d’oro ai tricolori invernali di lanci

Inaspettata e anche per questo ancora più bella. La Virtus Lucca torna dai campionati italiani di lanci invernali disputati a Molfetta con una medaglia d’oro: Roberto Orlando scaglia il giavellotto a 73,67 e conquista il tricolore con una prestazione strepitosa. Il venticinquenne lanciatore salernitano batte avversari del calibro di Mauro Fraresso, giunto secondo, e Simone Comini, finito terzo a oltre quattro metri.

“Mi sento bene e sono pronto ad una gara da protagonista” aveva detto alla vigilia Roberto Orlando, reduce da un 2020 piuttosto sfortunato. Il tricolore conquistato rende giustizia ad un grande professionista che nel corso degli ultimi anni ha lavorato duramente per raggiungere i vertici nazionali del settore. La misura raggiunta in terra pugliese rimane ampiamente al di sotto delle potenzialità di Roberto, ma è stata fortemente condizionata dal vento. Per l’atleta virtussino l’obiettivo rimane quello di superare il muro degli 80.

La Virtus Lucca torna da Molfetta con un’altra bellissima prestazione. Asia Salerno chiude al settimo posto la gara del giavellotto riservata alle junior. Il 37,58 finale rappresenta la miglior prestazione stagionale di Asia, a poco più di due metri dal podio in una gara molto equilibrata. Per la lanciatrice allenata da Chiara Cinelli la conferma di una netta crescita evidenziata negli ultimi mesi che lascia ben sperare per la stagione estiva.