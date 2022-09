Coppa Toscana, Bama Altopascio di scena a Quarrata ancora senza Salazar e Ghiarè

Bama di scena a Quarrata domenica (18 settembre) alle 18, contro il locale Dany Basket.

Il Bama sta affrontando questa kermesse con l’unico scopo di riportare in condizione giocatori giunti sovrappeso al giorno del raduno, sopperendo inoltre alle assenze prolungate di Salazar (probabile sbarco in Italia il 23 prossimo) e Ghiarè, da rimettere completemente in sesto fisicamente, dopo tre anni di promozione.

L’avversario è a dir poco ostico. La squadra guidata dall’ex Tonfoni è profondamente rinnovata. I nuovi arrivi sono hors categorie come i fratelli Federico e Francesco Regoli, il play ex Empoli Balducci ed il lungo Ianuale, ultima stagione protagonista in Puglia in Gold, con passato ai piani di sopra. Senza contare il prossimo rientro di Rossi dopo un infortunio, cannoniere principe della categoria. Tra i confermati spicca il nome della guardia Riccio, tiratore esiziale in rosablu per metà stagione nel 2018/2019, culminata con i playoff.

Il Bama tenterà di togliere il cartello “lavori in corso” dai completini per provare a fare una gara orgogliosa e volitiva. Dovrà scontrarsi con una difesa molto aggressiva, specialità della casa, test quindi probante per testare lo stato di avanzamento del cantiere. Arbitreranno Mattiello di Buggiano e Salvo di Pisa.