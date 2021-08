Il 5 settembre il mercatino del riuso in piazza degli Alpini a Porcari

Il riutilizzo dei prodotti è considerato “la migliore opzione ecologica” perché consente l’estensione del ciclo di vita degli oggetti, promuove stili di vita virtuosi e favorisce il risparmio energetico.

In questo senso lo svolgimento di mercatini del riuso può essere un efficace strumento per favorire il riutilizzo degli oggetti e la possibilità di gettare le basi per diffondere un approccio economico non più fondato sul concetto del consumismo usa e getta, ma in cui l’uso dei beni venga protratto fino alla loro effettiva completa usura.

I mercatini del riuso, infatti, diffondono la buona pratica del riutilizzo come sistema etico-sociale per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio; dato atto che lo svolgimento del mercatino del “riuso” costituisce anche un mezzo per stimolare i rapporti sociali tra le persone, l’associazione Occhio del Riciclone Toscana organizza il mercatino del riuso il 5 settembre a Porcari in piazza degli Alpini , dalle 9 alle 19 saranno presenti anche laboratori che insegnano a riciclare e riusare oggetti ormai da discarica.