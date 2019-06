Campi estivi ad Altopascio, riduzioni per famiglie

L'amministrazione comunale, infatti, si farà carico di compartecipare alla spesa per permettere a quanti più ragazzi possibile di prendere parte alle iniziative in programma. Per le famiglie con Isee compreso tra 0 e 7500 euro, la compartecipazione coprirà fino all'80% della retta di iscrizione; percentuale che diventa del 65 per cento con Isee compreso tra 7.501 e 11.500 euro; fino a 15mila euro, poi, la compartecipazione sarà del 45 per cento; 35% tra 15 e 19mila euro di Isee; e 20 per cento fino a 21mila euro di indicatore annuo. Per presentare la domanda per ottenere il contributo comunale, le persone interessate possono rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico in piazza Vittorio Emanuele."Confermiamo per il terzo anno consecutivo – spiega l'assessore al sociale, Ilaria Sorini – la nostra attenzione al mondo delle famiglie, con un occhio di riguardo nei confronti di chi si trova in maggiore difficoltà. L'attività estiva è parte integrante del percorso di crescita di un ragazzo, oltre che rappresentare il modo concreto attraverso cui conoscere e vivere il territorio. C'è bisogno di tornare a viverlo e a frequentarlo il nostro paese, soprattutto negli spazi pubblici destinati a tutti, soprattutto con i nostri cittadini più giovani. In questo modo, inoltre, diamo anche un supporto concreto alle famiglie, perché tutti i ragazzi sono uguali e tutti devono avere le medesime opportunità".Quest'anno sono quattro le associazioni che, dopo aver seguito un iter formativo dedicato al primo soccorso e allo sviluppo delle capacità educative, hanno ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale: Il mondo dei piccoli maestri, che si rivolge alla fascia di età 3-13 anni e prevede laboratori di inglese, attività in piscina e al mare, attività ludiche e sportive, laboratori di sartoria, riciclo, falegnameria, giardinaggio, preparazione compiti estivi, ripetizioni e gite. Info: 334.2156039; www.centroludicoeducativo.it. Torna anche quest'anno l'Asd l'Acquario, con tante attività diverse e tutte a misura di bambino; confermato, inoltre, dall'11 giugno al 13 settembre, il campo estivo organizzato da Small Stars allo stadio comunale di Altopascio e all'agriturismo Il Papiro2, con pallavolo, calcio, basket, karate, footgolf, rugby, mini tennis, scherma, agility dog e nature camp. Info: www.smallstars.it. Dal 19 alle 22 luglio sarà organizzato anche un Nature Camp in Garfagnana. Infine, anche Freestyle Il Valico Spor e Cultura propone una lunga estate di divertimento, sport e natura: dall'11 giugno al 13 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30 con giochi e giornate a tema, color day, olimpiadi di giochi acquatici, caccia al tesoro, attività ricreative, artistiche, musicali e sportive. Per info: 0583216146.