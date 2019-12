Cade nel cantiere edile: operaio in ospedale

Paura per un incidente sul lavoro questa mattina (16 dicembre) in un cantiere edile di via Cesare Battisti a Forte dei Marmi.

Per cause al vaglio dei carabinieri e degli operatori della sicurezza sul lavoro un operaio di 49 anni è caduto da circa tre metri in una intercapedine del cantiere, rimanendone incastrato.

Inizialmente l’incidente è sembrato molto grave, tanto che è stato allertato l’elicottero Pegaso. Ma l’intervento è stato annullato quando i sanitari di auto medica e ambulanza hanno valutato non gravi le lesioni dell’uomo, portato all’ospedale delle Apuane a Massa, che ha riportato lesioni alle gambe sotto il ginocchio.

Per il recupero del ferito è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.