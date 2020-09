Ha passato un brutto quarto d’ora il proprietario di una abitazione di via Pezzini a Gragnano. Attorno alle 22,30 di ieri stava guardando la tv in casa, mentre i ladri entravano in casa. Non è stato l’unico episodio perché più tardi, forse la stessa banda, è entrata in una casa nelle vicinanze, sulla via Pesciatina: i malviventi hanno chiuso il cane in garage per ripulire l’appartamento.

Tutto si è svolto nell’arco di poche ore. In via Pezzini è stato lo stesso proprietario a mettere in fuga i malviventi e a chiamare i carabinieri che in pochi minuti sono intervenuti sul posto. Purtroppo lo stesso copione era andato in scena, nella stessa casa, soltanto due mesi fa. Anche in quell’episodio, fortunatamente, i ladri non era riusciti a compiere il furto.

E’ andata peggio ai proprietari di un’altra abitazione che al momento dell’incursione dei malviventi non si trovavano in casa: i malviventi si sono introdotti nell’appartamento, ma trovando il cane di piccola taglia, lo hanno chiuso in garage per agire indisturbati. Ai padroni di casa non è restato da fare altro che chiamare i carabinieri al loro rientro.