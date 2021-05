Perde il controllo della moto e si schianta sulla via per Camaiore

Perde il controllo della moto e si schianta sull’asfalto.

È successo intorno alle 13,30 sulla via per Camaiore all’altezza del ristorante Il Guercio, lungo la Freddana. All’uomo, soccorso da un’ambulanza infermieristica, visto che l’auto medica era impegnata in un altro intervento, sono stati riscontrati numerosi traumi e ferite.

Per la dinamica del sinistro il ferito è stato condotto in codice rosso all’ospedale San Luca.