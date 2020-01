Memoria e contemporaneità, un anno di mostre a Palazzo delle Esposizioni

Ricordare e creare qualcosa che possa essere ricordato. È su questa linea che il Palazzo delle Esposizioni di Lucca prende vita, anche quest’anno, grazie al lavoro della Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo.

Valorizzare e recuperare la memoria storica e artistica del territorio esaltandone la contemporaneità è l’obiettivo delle 12 mostre che, alternandosi durante tutto l’anno, ospiteranno sia artisti del territorio, sia nomi rilevanti dell’arte italiana che hanno dialogato con la città di Lucca.

Ad aprire l’anno espositivo sarà la mostra di Franco Anichini, Il viaggio. Lucca magica e la Divina Commedia, che sarà inaugurata venerdì (31 gennaio), alle 17,30 e chiuderà il 23 febbraio. Tutti i cataloghi sono editi dalla Maria Pacini Fazzi editori di Lucca.

Il calendario 2020 delle mostre di palazzo delle Esposizioni è stato presentato stamani (28 gennaio), all’auditorium della Fondazione Banca del Monte, dal presidente della Fondazione, il dottor Oriano Landucci, da Alberto Del Carlo, direttore della Fondazione Lucca Sviluppo e da alcuni degli artisti che esporranno durante l’anno tra cui proprio Franco Anichini.

Dopo il grande successo di Giuseppe Ardinghi e Mari di Vecchio. L’ambiente artistico del 900 a Lucca, che si è chiusa con oltre 2mila visitatori, il calendario offre nuovi spunti di approfondimento sui protagonisti della cultura del nostro territorio: “Importante – interviene il presidente Landucci – l’esposizione dedicata a Matteo Civitali e allestita al Museo di villa Guinigi, dal titolo Alcune scoperte di Mattia Civitali, che si terrà dal 28 marzo al 20 giugno, perché proprio in occasione di tale mostra, la Fondazione ha deciso di finanziare il restauro della scultura raffigurante un busto di Cristo con la corona di spine, sulla base di un progetto autorizzato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara. Un’altra è dedicata al poliedrico artista pioniere dell’Art Nouveau, Galileo Chini, una ricchissima – continua il presidente – dedicata a Bruno Vangelisti antiquario e quella che chiuderà l’anno, dedicata ai due ‘caravaggeschi’ di Lucca: Pietro Sigismondi e Paolo Guidotti. Il palazzo si fa poi testimone di un dialogo internazionale, ospitando artisti come il cubano Ramon Cotarelo Crego, Brouabè, Roberto Altmann e anche lo stesso Anichini e la sua grafica”.

“Non mancherà poi – conclude Landucci – l’appuntamento con le celebrazioni per i 950 anni della cattedrale di San Martino e con il Lucca Film festival per celebrare gli anniversari di Fellini e Sordi, fino ad una riflessione sociale ed artistica sul senso di inclusione e esclusione delle mura grazie all’associazione Empatheatre, con il progetto Dentro e fuori le mura“.

Ad inaugurare il calendario sarà appunto la mostra di Franco Anichini, con un’esposizione di acqueforti e chine. Incisore e pittore nato a Borgo a Mozzano nel 1943, vive e lavora a Viareggio, dove ha insegnato disegno e storia dell’arte al liceo scientifico fino al 2004. Stamani (28 gennaio) ha presentato, in anteprima, la sua mostra: “I soggetti dell’esposizione sono due – ha detto Anichini – Lucca e la Divina Commedia. Ho definito Lucca come città magica perché è una tra le più complete al mondo: appartiene ad ogni età. Basta camminare per le strade per rendersene conto. Per quanto riguarda Dante invece, credo che sia già da sé un personaggio di una grandezza immensa. La tecnica dell’acquaforte è ormai in disuso e mi auguro che possa essere riscoperta a partire dalle scuole”.

Le figure e le scene di Anichini nascono in etinere arricchendosi via via di particolari. L’immagine viene fuori dalle ragioni del profondo. Oltre a mostre e concorsi, la sua produzione ha avuto destinazioni svariate: realizzazione di copertine per l’editoria, partecipazioni di nozze, recensioni su riviste di grafica, illustrazione di testi.

L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi.

In allegato il calendario completo delle esposizioni