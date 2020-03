Il coronavirus potenzierà l’industria del gioco online?

Sono passati mesi da quando in Cina è stato segnalato il primo caso di coronavirus. Mentre la malattia continua a diffondersi rapidamente, vengono bloccate sempre più aree in Italia come nel resto d’Europa. Questo isolamento forzato ma necessario per arginare la diffusione del virus è molto grave per l’economia ma per alcuni settori può rappresentare comunque un vantaggio; infatti, ad esempio le case farmaceutiche vendono più prodotti mentre i giochi online hanno visto crescere la loro utenza poiché le persone restano a casa e trascorrono più tempo sui loro smartphone e PC.

La Cina, l’epicentro del coronavirus ha finora confermato oltre 80.000 casi. E con la maggioranza ancora confinata nelle loro case, gli smartphone stanno giocando un ruolo importante anche per le popolazioni locali.

Secondo un rapporto della società di analisi delle app Sensor Tower, i download di giochi in tutto il mondo sono aumentati del 39% il mese scorso. Secondo autorevoli analisti, oltre 222 milioni di download sono stati effettuati in Cina dal 2 febbraio, poiché la maggior parte degli utenti ha scaricato giochi e altre app, dando una spinta al settore quantificabile in circa 150 miliardi di dollari.

Il boom dei giochi online

I grandi nomi del mondo dei giochi che già vantano introiti massimi, come ad esempio quello di battaglia online della Tencent, e noto come Honor of Kings è stato uno dei giochi più scaricati nel mondo come rilevato da autorevoli analisti economici.

L’ondata di giochi specie quelli di slot machine gratis senza scaricare da bar ha potenziato diverse piattaforme poiché i giocatori che trascorrono più tempo in-game, spendono soldi per usufruire di funzionalità extra che i vari siti propongono.

Questo avvantaggia le migliori piattaforme di casinò online che hanno già registrato un aumento del 30% dei volumi di pagamento pari a circa $ 966 milioni nei primi due mesi del 2020.

Con le scuole e le università chiuse anche in diverse città italiane, il mercato ha riscontrato un boom delle giocate online, proprio a causa dell’isolamento obbligatorio imposto dalle autorità governative su suggerimento del Ministero della Salute.

Le caratteristiche dei migliori casinò online

Per chi ha molto più tempo a disposizione perché confinato in casa a seguito dell’epidemia di coronavirus, giocare ai casinò online è un ottimo modo per divertirsi ed ingannare il tempo e la noia.

Un’ampia selezione di slot machine e persino casinò dal vivo sono disponibili sul web e consentono di giocare a blackjack e poker dal vivo con croupier e soprattutto usufruire di jackpot progressivi, bonus di benvenuto con denaro reale, bonus senza deposito, giri gratuiti e promozioni, oltre che brevi tempi di prelievo e depositi che in entrambi i casi sono immediati.

Un casinò di fiducia come uno dei tanti elencati sul sito London casinos consentirà tra l’altro anche un’ampia selezione di giochi online affidabili, con diversi metodi di deposito e prelievo.

Questi siti progettati perfettamente per attirare il giocatore moderno, con un layout chiaro e una serie di funzionalità intuitive, tra cui calendari personalizzati e la possibilità di valutare ogni singolo gioco sono tra l’altro figli di fornitori di provider come la Microgaming e la NetEnt, giusto per citare due tra i più autorevoli.

Si tratta infatti di sviluppatori di giochi di alto livello hanno attirato persone da ogni angolo del mondo e che propongono anche un’area mega jackpot per chi ama giocare con poste alte.

Se dunque il coronavirus da un lato sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale dall’altro potenzia l’industria del gioco online ed in particolare quelli proposti da siti autorevoli. In riferimento a questi ultimi, è importante sottolineare che oltre a prestare attenzione alla loro reputazione, bisogna anche valutare la percentuale di RTP che propongono e soprattutto verificare se sono autorizzati ad operare sul mercato italiano.

Infatti questa è una condizione da rispettare obbligatoriamente in quanto regolata dalla AAMS (Amministrazione dei Monopoli di Stato) che è l’organo ufficiale italiano per il controllo delle giocate sia sul territorio nazionale che estero.

I cittadini italiani hanno infatti alcuni tipi di casinò a cui accedere, e in particolare stiamo parlando dei siti di gioco che hanno ottenuta la certificazione proprio dalla suddetta AAMS, in ottemperanza al decreto legge datato 2010, per rendere possibile il gioco d’azzardo online in Italia.