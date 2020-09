Scuole, la capolista Pd Francesca Fazzi organizza un tavolo di confronto

Sulla questione scuole interviene anche la capolista Pd candidata al consiglio regionale, Francesca Fazzi organizzando una tavola rotonda in diretta Facebook dalla pagina francescafazziinregionetoscana per un confronto aperto insieme a quanti conoscono le problematiche del mondo della scuola e delle famiglie.

La riunione si svolgerà domani (2 settembre), alle 15, nella piazzetta Sant’Andrea. Un’iniziativa dalla quale far scaturire una serie di proposte ed evidenze programmatiche da veicolare all’interno del programma di Eugenio Giani presidente.

“Ci sono temi di importanza capitale per il futuro della nostra società – dice Fazzi – Fra due settimane le scuole riaprono e mai come quest’anno questa riapertura assume toni di grande complessità. Non basta fare l’elenco delle problematiche che affliggono questo settore, tra l’altro oggi certamente in grande aumento a causa della grave emergenza sanitaria che ha sconvolto la già problematica quotidianità del comparto ‘scuola’. Esigenze complesse ed interconnesse (dai trasporti, alla sicurezza sanitaria in classe, alla necessità di nuove assunzioni, ai bisogni di docenti e personale ausiliario) che la buona amministrazione e la buona politica non può affrontare ‘in solitaria’ affidandosi ad opinioni improvvisate ed emotive”.

“Temi sui quali – conclude è sempre più necessario il confronto, la conoscenza, la dedizione, l’impegno per poter conoscere e capire cosa in concreto il settore chiede, oggi più di ieri. Non ci sono ideologie, ci sono problemi, istanze, soluzioni trovate, imposte o da cercare insieme e ci deve essere ancora lo spazio per nuove progettualità”.