Elezioni 2022, nuovo stallo nel centrodestra sul nome del candidato

Elezioni 2022, nuovo stallo nel centrodestra. La riunione di questa sera (26 novembre) alla chiesina dell’Alba ha certificato una nuova distanza fra le anime della coalizione in vista delle amministrative 2022. Al centro della discussione di stasera il documento proposto dal senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni. Da una parte si sono schierate le civiche, Forza Italia e la Lega, che auspicherebbero che la decisione del candidato scaturisca dalle decisioni del tavolo del centrodestra comunale. Dall’altra Lucca 2032 e Fratelli d’Italia, che invece demanderebbero la decisione ai vertici regionali e nazionali dei partiti.

Una distanza non indifferente quella fra Lega, SiAmo Lucca, Difendere Lucca e Forza Italia da una parte e Fratelli d’Italia e Lucca 2032 dall’altra, che sconfessa un po’ l’immagine di unità dimostrata con la foto opportunity della cena di San Pietro in Marcigliano.

Sotto traccia le due diverse anime della coalizione: chi spinge per una candidatura di Remo Santini, già candidato cinque anni fa e chi preferirebbe Mario Pardini, ex presidente di Lucca Crea, che sarebbe sponsorizzato dal segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, anche grazie ai buoni uffici del presidente emerito del Senato Marcello Pera.

Nei prossimi giorni si cercherà di superare lo stalli e di accelerare una decisione non certo immune da criticità.