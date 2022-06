Comunali, affluenza stabile a Lucca rispetto a cinque anni fa (33,01%). In calo negli altre realtà al voto

Cresce l’attesa per i dati di affluenza elettorali. Il dato delle 19 è già significativo per le elezioni amministrative a Lucca, Porcari, Bagni di Lucca, Camaiore e Forte dei Marmi.

A Lucca il dato rimane in linea con quello di cinque anni fa: 33,01 per cento contro il 33,34 di cinque anni fa. Su 79364 votanti si sono presentati al seggio alle 19 in 26285.



A Camaiore, l’altro comune sopra i 15mila abitanti in cui si vota in provincia l’affluenza è del 37,44% (10501 elettori su poco oltre 28mila). Era stato il 42,80 per cento nel 2017. A Forte dei Marmi alle 19 ha votato il 48,01 degli aventi diritto (nel 2017 il 50,72%). A Bagni di Lucca il 29,23 per cento degli elettori si è presentato alle urne: era stata del 32,81 alle ultime amministrative. A Porcari il dato è del 42,54 per cento contro il 45,90 di cinque anni fa.

Rimane molto bassa l’affluenza per il referendum soprattutto nelle realtà dove non si votava anche per le comunali. Il dato si ferma al 19,24% (il riferimento è al quesito numero 1, gli altri si differenziano solo per decimali: 19,21% per il 2, 19,38% per il 3, 19,19% per il 4 e 19,21% per il 5) e rispetta un trend a livello nazionale. Solo un afflusso massiccio nelle ultime quattro ore di voto può salvare l’esito referendario.

La percentuale più bassa è a Molazzana, che si ferma sotto l’8 per cento. Sotto la doppia cifra anche i dati di Careggine, Gallicano, Piazza al Serchio e Stazzema. Quelle più alte dove si è votato per le amministrative e, fra gli altri Comuni, a Vagli e Villa Basilica, che si attestano intorno al dato medio del 15 per cento.

Le percentuali di affluenza per il quesito 1 del referendum