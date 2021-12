Basketball Club Lucca – Amen Scuola Basket Arezzo 52-62 (9/18 – 29/39 – 41/45)

BC LUCCA: Lippi , Piercecchi , Barsanti 5, Russo 7, Benini 10, Vona 6, Simonetti 11, Buselli , Burgalassi 2, Pierini 11, Cattani. All. Tonfoni Ass. Pizzolante, Nalin

SBA AREZZO: Brandini 4, Ghini 5, Cutini 23, Rossi 10, Cresti 4, Calzini , Ndaw Saliou 5, Castelli , Giometti 10, Provenzal 1. All. Evangelisti

ARBITRO: Uldank Daniele di Pisa e Pampaloni Lorenzo di Arezzo

Finisce ko nel giorno dell’Immacolata il Basketball Club Lucca.

Palla scodellata dal signor Uldank e primo possesso casalingo, i primi punti però arrivano da Giommetti, Benini dai liberi replica poi è ancora Giommetti che va a segno e Benini di nuovo da sotto per il 3-4. È una fase di studio e le due difese provano a fare gli straordinari, sul tabellone sono trascorsi i primi sei minuti ed il punteggio è di parità (8-8).

La partita prosegue in sostanziale parità, poi tre palle perse in sequenza ravvicinata del Bcl proiettano gli ospiti fino al più nove di fine primo quarto. Al rientro in campo la musica non cambia, Arezzo che tira e Bcl che insegue, senza riuscire a scalare di un solo punto il differenziale negativo del primo quarto. Per l’Arezzo è Ndaw che adesso detta i tempi, che onestamente possono essere definiti come blandi, vista la penuria di canestri- er i biancorossi il lavoro duro spetta a Simonetti che a cinque dalla sirena porta il Bcl sul 20-27.

Barsanti prova a dare brio al match segnando da tre, ma è pronto Brandini a rispondere da due, poi è di nuovo Simonetti ad accorciare- Il Bcl paga però l’essere in bonus, spedendo gli aretini sulla lunetta: una situazione che gli ospiti sfruttano benissimo allungando fino al 26-35 a due minuti dal riposo, minuti che l’Arezzo impiega nella maniera più redditizia chiudendo il quarto sul 29-39.

Al rientro dagli spogliatoi il gioco riprende sulla falsa riga del primo tempo. Al di fuori delle schermaglie generate da alcuni “mismatch” si vede poco, occorre far trascorrere tre minuti perchè il tabellone riprenda a muoversi. È Vona che da sotto va a canestro, rimediando anche un fallo, capitalizzando così il massimo punteggio ottenibile dalla sua azione, poi Burgalassi da due e Benini in rapida successione, per il -5.

La partita torna ad animarsi nel tentativo di produrre punti, senza però che il divario tra le due squadre si modifichi, è un quarto molto avaro di canestri, ma che sorride al Bcl. 12-6 il parziale alla terza sirena, con l’Arezzo che conduce sempre per 41-45. L’ultimo quarto deciderà le sorti della partita, il ritmo in campo si è alzato, c’è maggiore velocità o meglio, maggiore frenesia che però non porta frutti ai ragazzi del Bcl. I punti realizzati sono ancora pochi, il gap oscilla dal -5 al -3.

Barsanti è sui liberi e mancano tre minuti al termine, è l’occasione per l’aggancio: zero su due, è un segno, non è giornata, ne approfittano subito gli ospiti, riportandosi sul +5, poi un errore in difesa consegna un tiro facile agli aretini.

Arezzo che aumenta di giri percependo la possibilità di chiudere l’incontro: un minuto e mezzo al termine e sette punti da recuperare, due settimane fa nella stessa identica situazione ma a ruoli invertiti il Quarrata ribaltò il risultato andando poi a vincere.

Al Bcl però non riesce, Cutini dalla media segna altri due pesantissimi punti portando la squadra a distanza di sicurezza sul +12 a 50 secondi dalla fine, gli ultimi punti li realizza Pierini dai liberi che chiude le ostilità: 52-62 il finale.

Prossimo appuntamento domenica (12 dicembre) alla Spezia con palla a due alle 18.