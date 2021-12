Dalla Promozione alla Seconda: tutte le gare e i tabellini della giornata. Exploit del Vagli, vola il Gallicano

Dalla Promozione alla Seconda Categoria ecco come è andata oggi.

In Promozione cade e rimane in zona playout il Capezzano Pianore contro il Ponte Buggianese.

In Prima Categoria approfittano della giornata di sosta del Porcari la Torrelaghese e il Pietrasanta vincendo con Don Bosco Fossone e Marlia. Vittorie corsare preziose per Atletico Lucca e Vagli. Pari a Calci, nel girone B, per l’Atletrico Marginone.

Sempre senza rivali nel girone A di Seconda il Viareggio. Nel girone C ancora un ko per il Migliarino Vecchiano sul campo dell’Academy Tau. Si avvicina alla vetta il Gallicano che regola di misura il Barga. Da tre punti anche Borgo a Mozzano, Montecarlo e Corsagna.

Promozione

Capezzano – Ponte Buggianese 2-3

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Bongiorni, Caniparoli, Gemignani, Pacini, Pizza, Domenici, Valori, Ratti, Benedetti, Gigliotti. A disp.: Ferraiolo, Romiti, Bonelli, Togneri, Cotza, Capo, Pezzini. All.: Coli

PONTE BUGGIANESE: Donati, Lo Russo, Perillo, Meucci, Citti, Del Sorbo, Gialdini, Fanucchi, Dal Poggetto, Maiorana, Secchi. A disp.: Della Corte, Ferrari, Giomi, Simi, Beqiri, Gabbani, Pievani, Ceceri, Donati. All.: Petroni

Prima Categoria

Girone A

Corsanico – Serricciolo 2-2

CORSANICO: Lippi (8’st Lubrano), Sacchelli, Frusteri (18’st Fanfani), Aquilante Andrea, Antoni, Lari, Ercolano, Corsinelli, Verdirosa (17’st Del Bucchia), Barbetti, Dalle Luche. A disp.: Lubrano, Aquilante Antonio, Del Soldato, Tomei, Vecoli, Prendi, Fanfani, Simonini, Del Bucchia.

SERRICCIOLO: Landi, Tonelli, Casciari, Angelotti (23’st Berrettieri), Barabino, Bertolini, Forfori (37’st Ballerini), Mazzone, Conedera, Angelotti, Lisi (40’st Zavatto). A disp.: Gabrielli, Simonelli, Ruffini, Gilli.

RETI: 11’st Angelotti, 33’st Conedera, 41’st e 49’st Del Bucchia

NOTE: Ammoniti Sacchelli, Frusteri, Antoni, Angelotti, Mazzone. Espulsi Aquilante Andrea al 43’pt, Mazzone al 40’st e Corsinelli al 41’srt

Folgor Marlia – Pietrasanta 0-4

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Della Maggiora, Casali, Tuzi (5’st Curumi), Signorini, Bocca, Caputo (5’st Giannotti), Quilici (22’st Selmi), Pirito (27’st Giampaoli), Busembai (38’st Bagnatori L.), Zuncheddu. A disp.: Fredianelli, Repetto, Bagnatori D., Dinelli. All.: Galassi

PIETRASANTA: Ceragioli G., Szabo (30’st Russo), Benedetti, Ceragioli S., Giannantoni (30’st Beraglia), Raffaetà, Bondielli, Forno (16’st Bonfigli), Bertuccelli (23’st Mancini), Tosi (36’st Moriconi), Pinelli. A disp.: Bedei, Laucci, Biagioni. All.: Bucci

RETI: 35’pt e 26’st Pinelli, 6’st rig. Bertuccelli, 37’st aut. Casali

NOTE: Ammoniti Bocca, Curumi, Ceragioli S., Giannantoni. Espulso Bocca al 3’st

Forte dei Marmi – Molazzana 1-1

FORTE DEI MARMI: Iacopi, Tonaccio, Pedonese, Bresciani, Latini, Cardillo (3’st Marku), Tedeschi G., Tedeschi G.L. (14’st Tarabella), Pugliese (30’st Maggi), Lossi, Lo Monaco (40’st Pieraccioli). A disp.: Barsanti, Angeli, Barsotelli, Leonardi. All. Bertolla

MOLAZZANA: Farioli, Tolaini, Tortelli, Giusti, Sarti, Bresciani, Muccini, Togneri, Micchi (5’st Manfredi), Balducci (40’st Nelli), Giannotti. A diso.: Guidi, Bertoncini, Catalini, Tamagnini, Santoni, Biagioni. All:: Compagnone

ARBITRO: Gallà di Pistoia

RETI: 14’st Muccini, 15’st Lossi

NOTE: Ammoniti Bresciani, Tedeschi G.L., Pugliese, Giusti, Sarti, Balducci, Muccini. Espulso Muccini al 40’st

Romagnano – Atletico Lucca 2-3

ROMAGNANO: Tognoni, Di Benedetti, Granai, Dell’Amico (32’st Viaggi), Bevilacqua (40’st Pedrinzani), Vaira, Canesi (1’st Ratti), Cucurnia (1’st Lombardini), Del Sarto (1’st Vatteroni), Costa, Giulianelli. A disp.: Cima, Perinelli, Manzo, Nardini. All.: Alberti

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Pagnini, Giuliani (1’st Angeli), Casini (38’st Lena), Davini, Cuoco, Gatto (33’st Biagini), Tabarrani, Segnalini (33’st Ndiaye), Galli, Niccolai (11’st Sarti). A disp.: Discini, Berrettini, Bianchi, Ferretti. All.: Matteucci

ARBITRO: Bulletti di Pistoia

RETI: 21’pt Niccolai, 31’pt Giuliani, 13’st Costa, 31’st Segnalini, 40’st Vatteroni

NOTE: Ammoniti Pagnini, Casini, Granai, Giulianelli, Lombardini

San Giuliano – Vagli 0-2

SAN GIULIANO: Bertini, Rafaniello (1’st Ceccanti), Contini, Matteis, Melani (26’st Amoroso), Monacci (36’st Ghelarducci) Bani, Micheletti (30’st Pulga), Campus (21’st Armenante), Binioris, Tognetti . A disp : Librizzi, Bandini. All.: Guadagno

VAGLI: Giannotti, Boggi, Pancetti, Da Prato (26’st Bruno), Castelli, Marigliani, Orsetti, Fontanini, Biggi, Franchi (17’st Triti), Micchi (5’st Tognarelli). A disp.: Bertini, Adami. All : Biagioni

ARBITRO: Bello di Empoli

RETI: 2’st rig. Biggi, 12’st Boggi

NOTE: Espulso Binioris al 31’st

San Giuliano cede l’intera posta al Bui col fanalino di coda Vagli. Il primo tempo vede i termali costantemente in avanti , pericolosi con un tiro di Binioris respinti dal portiere e con due azioni che vedono altrettanti salvataggi sulla linea . Bertini e’ impegnato da Franchi, ma devia in angolo. Al secondo minuto della ripresa l’ arbitro concede un penalty per un fallo di mano, Biggi spiazza Bertini . Passano dieci minuti e su calcio d’ angolo e Boggi a svettare in area e a raddoppiare di testa. I nerazzurri si sciolgono come neve al sole , anche se qualche pericolo riescono comunque a crearlo. Ma per gli attaccanti è giornata di scarsa vena. Negli ultimi 5 minuti Tognetti ha comunque due buoni palloni ma non trova lo specchio.

Torrelaghese – Don Bosco Fossone 4-0

TORRELAGHESE: Casapieri, Zini, Pardini (33’st Bertolucci), Bonuccelli (37’st Tancredi) Monopoli, Ali, Pezzini (10’st Grossi), Comelli, Dati (17’st Picchi), Passaglia (37’st Checchi), Marsili. A disp.: Aperti, Longobardi, D’Onofrio. All.: Casani

DON BOSCO FOSSONE: Agnesini, Ferri, Antonelli (42’st Micheli), Ferrarini, Ugolini, Donati, Orlandi (42’st Manzo), Marinari (16’st Bertini), Franchi (34’st D’Adamo A.), Bernuzzi (23’st Aldrovandi). A disp.: Dagostinis, D’Adamo B. All.: Taurino

RETI: 5’st Dati, 12’st Passaglia, 30’st Picchi, 49’st rig. Marsili

NOTE: Espulso Ugolini al 49’st

Girone B

Calci – Marginone 2000 1-1

Seconda Categoria

Girone A

Atletico Podenzana – Monzone 2-2

Filattierese – Monti 3-0

Fivizzanese – Massarosa 2-0

Fortis Camaiore – Lido di Camaiore 1-0

FORTIS CAMAIORE: Battelli, Costagli, Licusato, Paoli, Lari, Vanni, Mallegni (32’st Giannecchini), Mariani, Pellegrini, Luisotti, Dal Lago E. (17’st Nigi). A disp.: Mosti, Celi, Peralta, Dati, Gnani, Benedetti, Tesi. All.: Palmerini

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Pardini Alessio, Chiusalupi, Matrone, Biagini, Vizzoni, Pacini, Cima (37’st Del Mancino), Del Carlo (10’st Pardini Andrea), Giganti (10’st Dal Lago N.). A disp.: Da Prato, D’Ascoli, Lucarini, Paoli, Petrucci, Angeli. All.: Orsetti

RETI: 16’pt Luisotti

NOTE: Ammoniti Paoli L., Lari, Chiusalupi, Biagini, Vizzoni, Pacini, allenatore Orsetti. Espulso Lari al 44’st

Mulazzo – Ricortola 2-0

Viareggio – Atletico Carrara 4-0

VIAREGGIO: Carpita, Cinquini G. (5’pt Baldassari), Benedetti, Petrucci (10’st Scaranna), Gemignani, Mazzone (25’st Ambrogi), Marinai Simone, Belluomini, Martinelli, Marinai Stefano (21’st Ksioua), Minichino (21’st Bertini). A disp.: Santini, Volpe, Chicchiarelli, Sapienza.

ATLETICO CARRARA: Grassi, Biselli A. (15’st Magazzù), Bartoli, Antoniotti, Barsotti, Barbieri S., Barbieri E., Biselli G., Martinucci (28’st Latif), Peigolli, Orlandi. A disp.: Magazzu, Petacchi, Latif, Bianchini, Greco, Pezzanera. All.: Dati

RETI: 3’pt Benedetti, 35’pt Stefano Marinai, 2’st Minichino, 20’st Belluomini,

Girone C

Academy Tau – Migliarino Vecchiano 4-2

ACADEMY TAU: Battistini, Bonaccorsi, Pardini, Centoni, Giusfredi, Da Valle, Lera (40’st Pellicciotti), Spatola, Miserendino (36’st Lavornia), Ruggiero, Dieme Papa (16’st Di Furia). A disp.: Bolognesi, Lavornia, Pellicciotti, Ridolfi, Tambellini, Vanni, Vannucci, Gioè, Di Furia. All.: Gioè.

MIGLIARINO VECCHIANO: Mannocci, Longobardi, Morgè, Moretti, Mori, Umalini, Chelotti, Balestri, Baroni (28’st Barbani), Montanelli L., Aufiero. A disp.: Fantozzi, Andreoni, Andreotti, Barbani, Pardi, Benedettini. All.: Trinci

RETI: 13’pt rig. e 28’st Ruggiero, 20’pt Balestri, 44’pt Aufiero, 33’st Miserendino, 39’st Di Furia

NOTE: Ammoniti Giusfredi, Lera, Centoni

Borgo a Mozzano – Fornoli 4-1

BORGO A MOZZANO: Simoni, Gimbri, Fede A., Di Lorenzo (41’t Cheli), Ruocco, Fede D. (40’st Morganti), Lunardi (20’st Spagnesi), Chiocchetti, Bertolozzi (31’st Ceccherelli), Fati (45’st Bertini), Alberigi. A disp.: Menicucci, Iacomini C., Iacomini M., Carrari. All.: Piercecchi

FORNOLI: Papi, Franceschi (34’st Ferrari D.), Mangiantini, Salotti, Michetti (37’st Cecchini), Donati, Michetti, Zhyrukha, Favelli (9’st Tomei), Petri, Poli (26’st Olivieri),. A disp.: Scibetta, Dinelli, Ledda, Marchetti, Monticelli. All.: Monticelli

ARBITRO: Cravini di Livorno

RETI: 12’pt e 46’st Lunardi, 30’pt e 44’st Fati, 17’st Mangiantini

NOTE: Ammoniti Ruocco, Spagnesi, Morganti. Espulsi Simoni e Petri al 40’pt, Olivieri al 34’st

Filettole – San Filippo 3-0

FILETTOLE: Rugani, Pellegrini, Simonelli, Mulè (Battelli), Lossi, Guerrini; Gaddini, Bargi, Lucchesi, Dianda, Raffaelli. A disp.: Di Sacco, Mione, Baglin, Bandoni, Battelli, Pagliai, Castelli. All.: D’Aurelio

SAN FILIPPO: Roberti, Del Barga, Rugani, Salvadori, Matteuzzi, Marchetti, Biagi (25’st Niccoli), Nottoli (38’st Vincenzi), Pavan (35’st Di Vito), Caiazzo (31’st Gallo), Francalanci. A disp.: Gragnani, Gabrielli, Spinetti, Kaja, Lencioni, All.: Caiazzo

RETI: 19’pt Dianda, 4’st Bargi, 22’st Bandoni

NOTE: Ammonito Marchetti

Gallicano – Barga 1-0

GALLICANO: Grassi, Salotti, Turri, Nardini (20’st Satti), Rossi, Wurach, Alfredini Andrea, Bertogli, Pellegrinotti, Brucciani (26’st Taddei), Alfredini Anthony (39’st Bacci). A disp.: Peccioli, Franchi, Giani, Lartini, Lena, Viviani.

BARGA: Sartini, Gavazzi, Giusti, Mutigli, Teani, Disperati, Napolitano (13’st Marchi), Larhchim (25’st Pellegrinetti), Harch (18’st Ghafouri), Rigali, Silvestrini. A disp.: Togneri, Taddei, Arjoune, Cotti, Chiocchetti. All.: Raffaelli

RETI 1’st Nardini

Montecarlo – Pontecosi Lagosi 3-2

MONTECARLO: Tafani F., Zaffora, Biagi, Ricci (20’st Sodini), Caruso, Martinelli, Morra, Meucci, Rossi (5’st Danesi), Gentile, Manfredi (5’st Annoni). A disp.: Biondi, Tafani, Ramos De Jesus , Bastiani, Carrara, Bottaini. All. Maino

PONTECOSI LAGOSI: Bechelli, Gennaro, Vanoni, Massei, Pellegrinotti, Pieroni, Lunardi, Marigliani, Micchi, Martini Adami (31’st Venanzi), Bravi. A disp.: Cavilli, Tardelli, Kalem, Triti. All.: Mugnaini

RETI: 36’pt rig. Marigliani, 3’st Lunardi, 20’st Zaffora, 30’st Gentile, 39’st Sodini

NOTE: Ammoniti Martinelli, Meucci, Caruso, Danesi, Vanoni, Lunardi, Martini Adami, Venanzi. Espulso Vanoni al 19’st

New Team – San Macario Oltreserchio 2-2

NEW TEAM: Valdrighi, Rossi, Bonini (Maiorano), Grandini, Pioli, Magazzini, Frigeri, Terni E., Bertucci (Franchi poi Scaltritti), Terni A. (Del Giudice), Martinelli (Bertucci L.). A disp.: Bertolini, Piagentini.

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Mancino, Massei, Venturi, Pieruccini F., Cappelli, Puccinelli, Marlia, Romanini, Gabriele, Mazzuola. A disp.: Giusfredi; Aureli, Bertolozzio, Bianchini, Della Bidia S., Mazzeo, Masini, Morbini, Pieruccini. All.: Sambito (ff)

RETI: 15’pt e 25’st Romanini, 10’ e 15’st Bonini

NOTE: Espulsi Mazzuola al 20’pt e Magazzini al 25’st

Pontasserchio – Corsagna 0-1

PONTASSERCHIO: Cecchetti, Umalini, Bongiorni, Ghelli, Sodini, Bargagna, Caruso, Concordia, Giannini, Pecori, Puccio. A disp.: Franchi, Benedetti, Di Sacco, Monacci, Selmi. All.: Tamagno

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini, Longhi, Lucchesi T., Barsi, Dinucci, Eramnazi, Spicciani, Pepaera, Castelli, Martino. A disp.: Baldassari, Biviano, Albertrigi, Bertolacci, Lucchesi, Barsanti, Lucchesi, Drame. All.: Moretti

RETI: Papera