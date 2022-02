Lucchese a caccia dell’impresa con il Modena: giocano Ubaldi e Picchi (0-0)

Lucchese – Modena 0-0

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Picchi (8′ st Frigerio), Collodel (37′ st Tumbarello), Visconti (25′ st Minala); Belloni (37′ st Baldan); Ubaldi (24′ st Nanni), Semprini. A disp.: Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Quirini, D’Ancona, Zanchetta, Ruggiero. All. Pagliuca

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella (13′ st Duca), Gerli, Armellino (40′ st Magnino); Tremolada (40′ st Longo), Giovannini (13′ st Mosti); Minesso (1′ st Ogunseye). A disp.: Narciso, Ponsi, Renzetti, Oukhadda, Di Paola, Piacentini, Baroni. All. Tesser

ARBITRO: Michele Giordano di Novara (Valente di Roma 2 e Andulajevic di Messina)

NOTE: Ammoniti: Armellino, Bellich, Bachini. 1.759 presenti al Porta Elisa (ospiti 500, tribuna 72, curva ovest 773, gradinata 414)

Dopo il ko di Teramo, l’ennesima partita con tante occasioni da gol sprecate, la Lucchese torna davanti al proprio pubblico dello stadio Porta Elisa per affrontare la capolista Modena. Sono ben 30 i punti che separano le due squadre in classifica, ma la Pantera punta all’impresa per risollevarsi. La classifica è molto corta: i playoff sono a due sole lunghezze, ma anche i playout non sono così lontani (+5 sull’Imolese).

È un momento delicato per i rossoneri dal punto di vista dei risultati, con la vittoria che manca dal lontano 21 novembre (1-0 sul Siena con il gol di Visconti). La Pantera, dopo tre pareggi e due sconfitte, va caccia dei primi 3 punti del 2022 e del girone di ritorno. Un modo anche per vendicare l’incredibile gara di andata, in cui la Lucchese fu beffata sul finale da un Modena in dieci uomini.

Una gara complicata per la Pantera, con mister Guido Pagliuca che dovrà fare ancora a meno degli infortunati Fedato e Papini. Tre i cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro il Teramo: nel consueto 4-3-1-2, al centro della difesa rientra Bellich in coppia con Bachini. A centrocampo torna Picchi e in attacco Pagliuca lancia Ubaldi.

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 17,30 al Porta Elisa.