Doni natalizi al reparto di riabilitazione Covid del Versilia

E’ Natale anche per chi lavora in ospedale, e i regali, per ringraziare il personale in prima linea nella battaglia contro il Covid 19 non mancano. E’ di oggi (22 dicembre) il dono natalizio ai dipendenti della riabilitazione Covid del Versilia

Oltre 50 le confezioni regalo fatte pervenire a tutti gli operatori del reparto. Si tratta di un dono da parte dei familiari di un paziente che ha ricevuto le cure e la riabilitazione all’ospedale della Versilia per una grave forma di infezione da Covid-19 che aveva richiesto il ricovero in terapia intensiva.

Il cittadino, residente nella provincia di Massa e Carrara e che ha preferito mantenere l’anonimato, ha compiuto questo gesto come ringraziamento a tutto il personale per la qualità dell’assistenza ricevuta dal suo parente sia sul piano professionale che umano.

“Fa piacere ricevere questi riconoscimenti – sottolinea il direttore della struttura Federico Posteraro – che rappresentano un bel segnale di solidarietà da parte della popolazione oltre che un’indicazione di buona qualità del trattamento per come è stata percepita dall’utente. Ringrazio quindi a nome di tutto il personale, sottolineando come queste azioni costituiscano un sostegno per lavoratori così fortemente impegnati in un momento ancora complesso”.