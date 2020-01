Coniugi morti in montagna, ad Arliano l’ultimo saluto

Una intera famiglia distrutta e una città sbigottita per la loro tragica morte. L’ultimo saluto a Jeffrey Grazzini e a Letizia Rossi, la coppia di escursionisti lucchesi morti domenica scorsa (12 gennaio) in un incidente sul monte Sella, nel complesso delle Alpi Apuane, si terrà domattina (16 gennaio) alle 11,30 alla chiesa di Arliano.

Marito e moglie, amanti delle escursioni in montagna, vivevano a Sant’Alessio. I due hanno perso la vita propri lì dove era la loro grande passione. Alla Geal, dove Jeffrey era dipendente da anni dopo un’esperienza con una ditta in proprio di impiantistica, era persona molto stimata e punto di riferimento per tutti, molto stimato e ben voluto. Lei invece lavorava in un negozio.

Dopo l’allarme lanciato da altre persone che percorrevano i sentieri della zona, che hanno visto i due precipitare da un’altezza di almeno 50 metri, erano stati allertati i soccorsi coordinati dal Soccorso Alpino e Speleologico ed era stato fatto sollevare anche l’elicottero Pegaso 3 dall’aeroporto del Cinquale. Ma per i due non c’era più niente da fare. Dopo poco sono stati individuati ma erano già morti.