Giovedì (18 novembre) torna a Lucca al Foro Boario il Dance Club, l’originale appuntamento danzante ideato da Aldes.

Ballare per il solo piacere di farlo, per giocare a muoversi sulla musica e ritagliarsi un tempo senza schermi, tastiere e telecomunicazioni. Una parentesi di rilassata, egualitaria, non verbale e sanamente promiscua occasione di incontro tra le persone, in cui a tutti possa venire facile, spontaneo e naturale lasciare che il corpo prenda il sopravvento attraverso il movimento.

Nata nel territorio lucchese nel 2017, il Dance Club è una pratica, un esperimento che discende dalla constatazione della scomparsa di luoghi in cui persone di tutte le età, classi sociali, colori e religioni possano ritrovarsi a ballare insieme, nonché dal fatto che il ballo, a differenza dalla parola, annulli le differenze.

“Si tende a pensare il ballo come un fenomeno unitario – spiega Roberto Castello, direttore artistico di Aldes – In realtà i modi in cui le culture affrontano il ballo sono molto diversi. Ci sono luoghi in cui appena c’è musica, tutti si mettono a ballare e altri in cui ballare è qualcosa che proprio non si fa mai. In alcune culture il ballo è una pratica liberatoria, in altre è formalizzato e stilizzato, altre lo hanno circoscritto a momenti precisi e controllati della vita sociale. Poche cose sono comunque altrettanto capaci di strappare un sorriso a chiunque più della vista di qualcuno che balla con entusiasmo divertendosi davvero“.

Ad ogni appuntamento chi partecipa si trova semplicemente per ballare e, nonostante la presenza di un danzatore o di una danzatrice a condurre l’incontro, nessuno dice o insegna nulla perché non c’è niente da imparare. C’è solo buona musica e ballo per ritagliarsi uno spazio di rilassata, egualitaria relazione con gli altri.

Importante novità di quest’autunno 2021: i dance club sono in forma itinerante, ogni appuntamento è in un luogo differente ed è guidato ogni volta da un conduttore/dj diverso (il 18 novembre sarà la volta di Alessandra Lorenzi). C’è inoltre un catering che accompagna gli appuntamenti cosicché sia possibile anche bere e mangiare qualcosa e avere un momento di socialità che va oltre il ballo.

Le prime edizioni dei dance club si sono svolte nel 2017 e 2018 sulle m,ira. Nel 2021 il progetto è stato ripreso come “antidoto” al periodo pandemico, che ha allontanato tutti dalle dinamiche di convivialità, socialità e festa. Nel mese di luglio scorso infatti, nell’ambito della più ampia rassegna Tempi Moderni – Il Mondo Nuovo, si sono susseguiti tre appuntamenti danzanti al parco del Centro culturale del Compitese. Tali incontri sono stati accolti con tanta partecipazione e entusiasmo, che Aldes ha deciso di inaugurare una versione autunnale del progetto, la cui novità è appunto la forma itinerante.

La serata di giovedì 18 sarà condotta da Alessandra Lorenzi, inizierà alle 19,30 e proseguirà fino alle 21,30 circa. Si richiede la prenotazione ai seguenti contatti: info@spamweb.it – 348.3213504. Ingresso a 2 euro, obbligatorio il green pass.

Gli appuntamenti autunnali del Dance club sono a cura di Aldes|Spam, in collaborazione con il Comune di Capannori, Comune di Lucca, Associazione culturale dello Scompiglio, Cooperativa Rinascita, Associazione Onda Espressiva, Company Blu, Equinozio.