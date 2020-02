Valle del Serchio, parte il percorso per un nuovo canile pubblico

Avviare un percorso condiviso fra le amministrazioni per arrivare ad un canile pubblico a servizio di tutta la Valle del Serchio. E’ questa la strategia del sindaco di Borgo a Mozzano e presidente dell’Unione dei Comuni, Patrizio Andreuccetti. Strategia che ieri sera (5 febbraio) il primo cittadino ha illustrato in un incontro con le associazioni che si occupano di cani per mettere in campo strategie per aiutare il passaggio alla nuova situazione, in cui il canile è chiuso ed è subentrata una nuova gestione.

“Chi in questi anni ha conosciuto il mio modo di amministrare – spiega Andreuccetti – , di affrontare i problemi, sa che al di là dei dibattiti virtuali, preferisco affrontare le cose di persona, sempre con l’auspicio di trovare soluzioni utili e concrete. Così ieri sera ho voluto incontrare le associazioni del territorio che si occupano dei cani, in modo tale da condividere una azione comune”.

Dall’incontro sono emersi alcuni punti. A breve le associazioni incontreranno il nuovo gestore del servizio canile di Pescia, “il quale – spiega il sindaco – ha dato ampia disponibilità, così da portare avanti, nel modo più proficuo possibile, un percorso che ha tre anni davanti per svilupparsi al meglio”.

“Con l’ufficio dell’Unione e la nuova struttura – aggiunge – si condivideranno strategie utili per una congrua politica per le adozioni e, se possibile, per uno spazio di appoggio sul territorio, modello canile sanitario”.

“Insieme a tutte le istituzioni del territorio valuteremo – conclude -, in modo serio e puntuale, la possibilità di procedere, per il futuro, alla realizzazione di un canile pubblico in Media Valle del Serchio e/o Garfagnana. L’obiettivo comune è quello di lavorare tutti insieme per il bene dei nostri cani. Ringrazio le associazioni per la collaborazione mostrata e la struttura di Pescia per essersi messa subito a disposizione per un lavoro di squadra. La sinergia e la concretezza sono le migliori ricette per affrontare i problemi e, possibilmente, risolverli”.