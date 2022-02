Petrini (Fdi): “Dubbi su tempi e modi dei lavori al Vallisneri”

Matteo Petrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Provincia di Lucca, esprime perplessità sui lavori di rifacimento di parte del Liceo Scientifico Vallisneri annunciato nei giorni scorsi dalla Provincia di Lucca.

“La nostra perplessità – esordisce il consigliere Matteo Petrini – non è tanto sulla opportunità o meno di eseguire determinati lavori, ma sui tempi e soprattutto sulla logistica. Chi lavora all’interno dell’Istituto ci ha espresso infatti i propri dubbi perché non sono certe le tempistiche di inizio dei lavori e men che meno quelli del termine. Abbattere una scuola o una parte di essa – prosegue Petrini – comporta un lungo periodo di preparazione, che coinvolge studenti, insegnanti e collaboratori scolastici”.

“Inoltre ci si chiede dove saranno spostati gli studenti, saranno sistemati dei container? Saranno trovate altre sedi provvisorie? Le parole del consigliere D’Ambrosio – afferma Petrini – sono assai poco rassicuranti perché questa si limita a dire che i lavori di costruzione partiranno subito dopo quelli di demolizione”.

“Ci mancherebbe altro – replica con ironia anche poco velata Petrini. La nostra paura è che il liceo Vallisneri possa far la fine dell’Istituto Civitali-Paladini che da anni vede gli studenti, i docenti e i collaboratori scolastici affrontare disagi quotidiani stipati nei container fuori dal Campo di Marte e perché ciò non accada vigileremo costantemente sull’iter progettuale e realizzativo. Avanziamo già la richiesta di convocare una commissione consiliare apposita, all’interno della quale fare il punto della situazione sulle tempistiche dei lavori e sulle soluzioni individuate per garantire agli studenti il prosieguo, dignitoso, delle lezioni”.