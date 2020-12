E’ Marcello Domini il vincitore del premio letterario Massarosa, edizione 2020.

Migliaia di visualizzazioni sul web ed il debutto in Tv, il Plm chiude con un doppio successo quello del format 2.0 e quello di Marcello Domini con Di guerra e di noi, edizioni Marsilio.

È stato infatti lo scrittore e medico bolognese a conquistare il favore della giuria popolare entrando di diritto nell’albo d’oro del premio. Durante la cerimonia al Teatro Vittoria Manzoni disponibile sui social del premio, del Comune e della Fondazione Pomara Scibetta, Arte Bellezza, Cultura e condotta come sempre da Claudio Sottili è stato assegnato anche il premio Grafica di Copertina al romanzo La Dragunera di Linda Barbarino il Saggiatore e il premio Giuria Tecnica a Piero Trellini La partita Mondadori.

“Dover tenere conto delle restrizioni anti Covid è stata un’opportunità di crescita – spiega il sindaco Alberto Coluccini – essere sul web ci ha permesso di raggiungere migliaia di persone e promuovere il Premio Letterario Massarosa, eccellenza culturale del nostro territorio”.

Incredulo ed emozionato Domini in collegamento video dalla sua città, la sua storia che segue quella del ‘900 ha conquistato i lettori e gli ha portato la vittoria assoluta.

“Un’edizione straordinaria per la qualità dei partecipanti, un anno zero da cui ripartire ancora più forte – spiega l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti – abbiamo tante idee e tanti progetti per far crescere questa manifestazione ma intanto ci godiamo un risultato ed un successo per nulla scontato in questo anno così difficile”.

Intanto per il 2021 il Plm come sottolineato in collegamento durante la cerimonia finale dal dottor Giuseppe Scibetta presidente della Fondazione Pomara Scibetta, Arte Bellezza, Cultura che sostiene il premio, è pronto a partire in tour per ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle maggiori manifestazioni culturali e letterarie, dal Salone del Libro al Festival della Letteratura di Mantova, da Milano Book City al Pisa Book Festival.