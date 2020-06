Bomba d’acqua nella Piana, Baccelli: “Si dichiari l’emergenza regionale”

Estendere lo stato di emergenza regionale alla Piana di Lucca per la bomba d’acqua di ieri (17 giugno). A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Stefano Baccelli.

“A pochi giorni dalle forti precipitazioni della notte del 4 giugno scorso – osserva -, ancora una volta il nostro territorio è stato colpito da una forte ondata di maltempo che ha interessato, in particolar modo, i territori di Porcari, Capannori e Montecarlo, provocando allagamenti, frane e interruzioni stradali. Chiedo, pertanto, attraverso una mozione rivolta alla giunta regionale, di estendere lo stato di emergenza regionale, dichiarato il 15 giugno scorso per i territori della nostra provincia, anche per i territori della Piana di Lucca, in particolar modo, appunto, quelli di Porcari, Capannori e Montecarlo. L’obiettivo è quello di poter eseguire, tempestivamente e con risorse adeguate, le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza nei comuni interessati, con particolare riferimento agli interventi arginali sul rio Leccio e rio Ralla, e fornire gli indennizzi per i danni subiti da imprese e famiglie”.

“Durante le precipitazioni di ieri, infatti, le esondazioni del rio Leccio e del rio Ralla, che raccolgono le acque delle colline a nord della Piana, i quali a seguito delle abbondanti precipitazioni sono tracimati invadendo strade e campi – spiega – hanno suscitato grande preoccupazione. Ricordo che con la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi della notte del 4 giugno scorso sono stati stanziati per i territori della provincia di Lucca 2.072.000 euro per la realizzazione di 85 interventi di cui i soggetti attuatori saranno Provincia e Comuni. La stessa velocità di intervento dobbiamo garantirla anche per le comunità e le attività produttive colpite dalle precipitazioni anomale di ieri, alle quali voglio rivolgere tutta la mia vicinanza e solidarietà. In un momento di ripartenza come quello che stiamo vivendo la prontezza e la capacità d’azione diventano più che mai decisive”.