Galletti dell’Anap: “La Regione vigili sugli accessi liberi con green pass nelle Rsa”

Angiolo Galletti, presidente di Anap, l’associazione nazionale anziani e pensionati della Confartigianato Toscana, interviene sulla circolare diramata il 30 luglio scorso dal ministro della salute Roberto Speranza, che ha chiarito le modalità per l’accesso di ospiti e visitatori nelle Rsa

“Dal ministro una buona notizia – ha detto Galletti – ma ora la Regione Toscana deve vigilare affinché questa disposizione sia applicata in modo uniforme su tutto il territorio regionale e non vi siano di nuovo ospiti e loro familiari privati della possibilità di incontrarsi”.

Per la circolare l’accesso alle strutture si deve svolgere 7 giorni su 7 e per una durata fino a 45 minuti. Vengono anche disciplinate nel documento la tutela della privacy nella richiesta del green pass e il ricorso con cautela ai tamponi rapidi per l’accesso alle strutture, allo scopo di evitare riduzioni del numero e nella durata delle visite. Una misura attesa in tutta Italia da oltre 2 milioni e mezzo di persone, i familiari degli ospiti, delle Rsa e delle residenze per disabili.

“Ora si tutti si devono adeguare a queste indicazioni – aggiunge il presidente di Anap Toscana – perché finalmente viene totalmente ripristinato il diritto di avere l’accesso libero per entrare nelle residenze e visitare i propri cari 7 giorni su 7. Le chiusure indiscriminate delle rsa hanno privato molte persone fragili e bisognose di cure della possibilità di incontrare i propri familiari, ma la pandemia lo stesso si è diffusa. Auspichiamo che il green pass in futuro possa evitare che si verifichino di nuovo chiusure senza che vi siano situazioni di pericolo di contagio”.