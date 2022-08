È il derby con più gol della storia: Seravezza avanti in Coppa con il 5-3 al Real Forte Querceta

Seravezza-Real Forte Querceta 5-3

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Cavalli, Sorbo, Maccabruni M., Granaiola, Bedini, Vietina, Benedetti, Camarlinghi, Putzolu, Scottu. A disp.: Sacchelli, Mancino, Maccabruni, Arrigucci, Monacizzo, Vignozzi, Podestà, Zocco, Belluomini. All.: Vangioni.

REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Meucci, Giubbolini, Bartolini, Tognarelli, Bernardini, Fazzi, Bortoletti, Pegollo, Rosati, Lazzoni. A disp.: Pastine, Masi, Cosentino, Della Pina, Verona, Bucchioni, Aquilante, Durante, Verde. All.: Venturi.

ARBITRO: Balducci di Empoli (Cucchiar e Di Maggio della Spezia)

RETI: 10’pt e 36’pt Camarlinghi, 26’pt e 18’st Benedetti, 38’pt Pegollo, 27’st Verde, 28’st Podestà, 50’st Masi

Il primo (e unico) derby versiliese della stagione, che ha visto di fronte per il primo turno di Coppa Seravezza e Real Forte Querceta, va nettamente al Seravezza di Walter Vangioni, oggi all’esordio in competizioni ufficiali per la stagione al buon riposto.

Tutto apparente facile per i padroni di casa, che accedono così al turno successivo del torneo. Nel primo tempo Camarlinghi è mattatore per i suoi con una doppietta che, assieme al gol di Benedetti, fa tris. Pegollo nel finale di tempo tiene in partita gli ospiti. Nella ripresa, però, è ancora Seravezza, che non si accontenta del 3-1 e allunga ancora con i gol di Benedetti (doppietta anche per lui) e di Verde. A rendere meno amaro il ko del Real Forte le reti di Podestà e di Masi in pieno recupero.

Una curiosità: si tratta del derby fra Seravezza e Real Forte Querceta con più reti nella storia della sfida.

Da settimana prossima è già campionato. Il Real Forte esordisce in casa con l’Aglianese, il Seravezza sempre in casa con il Città di Castello.